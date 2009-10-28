Генсек НАТО відвідає Москву

Брюссель. 28 жовтня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН відвідає Москву 15-17 грудня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції речник НАТО Джеймс АППАТУРАЙ.

“Програма візиту ще уточнюється, однак, в планах зустрічі з Президентом, прем’єр-міністром, міністрами оборони та закордонних справ”, - сказав він.

За словами Дж.АППАТУРАЯ, головна мета візиту – подальший розвиток відносин НАТО-Росія в сферах спільного інтересу: посилення безпеки в Афганістані, боротьба з тероризмом, нерозповсюдженням ядерної зброї, піратством.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Генсек НАТО запропонував посилити співпрацю з Росією, в тому числі в рамках Ради НАТО-Росія, якій він запропонував надати політичної ваги.