Представник ОБСЄ критикує Росію за справу проти лідера ”Меморіалу”

Брюссель. 29 жовтня. УНІАН. Представник ОБСЄ з питань свободи медіа Міклос ХАРАШТІ заявляє про відступ від принципів свободи слова в Росії.

Про це йдеться у його заяві, що міститься на офіційному сайті ОБСЄ.

Свою заяву представник ОБСЄ зробив у відповідь на кримінальний процес, започаткований Президентом Чечні Рамазаном КАДИРОВИМ проти лідера правозахисної організації “Меморіал” Олега ОРЛОВА.

“Криміналізація критичних політичних заяв неприйнятна і суперечить зобов’язання свободі слова в рамках ОБСЄ”, - наголосив М.ХАРАШТІ у своєму листі на ім’я міністра закордонних справ Росії Сергія ЛАВРОВА.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Тверський суд Москви задовольнив позов про захист честі та гідності Р.КАДИРОВА до О.ОРЛОВА і постановив стягнути 50 тис. рублів (близько 1700 дол.) з центру “Меморіал” та 20 тис. рублів (близько 700 дол.) особисто з О.ОРЛОВА.

Позов Президента Чечні стосувався заяви О.ОРЛОВА, оприлюдненій на сайті організації після вбивства правозахисника Наталі Естемірової, в якому лідер “Меморіалу” заявив, що Р.КАДИРОВ винний у цьому вбивстві.