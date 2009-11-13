Угорський Сегед подарував Одесі 10 тис. марлевих пов`язок

Одеса. 13 листопада. УНІАН. 10 тисяч марлевих пов`язок, направлених в Одесу мерією угорського міста Сегед, передала працівникам управління охорони здоров`я Одеської міськради Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові і Україні (EUBAM).

Про це повідомив УНІАН керівник управління міжнародних відносин, європейської інтеграції і зв`язків з одеською діаспорою міськради Олег ДОЛЖЕНКОВ, зазначивши, що «ця допомога – результат добрих відносин, які мерія Одеси підтримує з містами-побратимами».

У свою чергу, заступник голови Місії ЄС Удо БУРКХОЛДЕР сказав, що «для працівників місії було честю транспортувати вантаж від кордону Угорщини до Одеси».