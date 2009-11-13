ЄС не дасть Україні фінансової допомоги без МВФ

Брюссель. 13 листопада. УНІАН. В ЄС кажуть про низьку можливість надання Україні макрофінансової допомоги без поновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив представник швецького головування в ЄС.

“Як ви знаєте, ЄС та МВФ ідуть нога в ногу в питаннях надання допомоги”, - сказав дипломат.

Він зазначив, що Євросоюзу відомо, як проходять переговори між українським урядом та МВФ.

“Ми сподіваємося, що новий транш буде надано, але умови – дуже суворі”, - наголосив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. дол. Загалом, з 2008 року Україна отримала три транші допомоги МВФ на загальну суму в 12 млрд. дол. Після підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ закону про підвищення спеціальних стандартів 30 жовтня, директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН заявив в інтерв`ю західним ЗМІ 7 листопада, що Фонд продовжить співпрацю з Україною тільки після завершення президентських виборів, які заплановано на січень 2010 року.

Разом з тим 9 листопада Представництво МВФ в Україні повідомило, що фонд готовий до співпраці з Україною за умови досягнення консенсусу всіма гілками влади.

15 жовтня цього року міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО повідомив журналістам про те, що Єврокомісія готує пропозиції з надання Україні макрофінансової допомоги на суму в 700 млн. євро, про що могло бути оголошено на саміті Україна-ЄС, проведення якого заплановано в Києві на 4 грудня.