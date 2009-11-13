Росія вірить, що газова криза не повториться

Брюссель. 13 листопада. УНІАН. Посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ сподівається, що газова криза не повториться цієї зими.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це В.ЧИЖОВ сказав сьогодні на прес-конференції.

«Я дуже сподіваюсь, що не буде повторення. Я розумію, що Україна зараз переживає фінансові складнощі, а також те, що міжнародні фінансові інституції включені у процес надання допомоги Україні», - сказав російський посол.

Як повідомляв УНІАН, на початку цього року країни Європи на 2 тижні залишились без російського газу, що транспортувався територією України, через відсутність домовленостей між Росією та Україною про постачання газу.