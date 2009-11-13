Росія підпише з ЄС меморандум в сфері енергетики

Брюссель. 13 листопада. УНІАН. Росія сподівається найближчим часом підписати з Європейським Союзом Меморандум про механізм раннього попередження в сфері енергетики.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції Посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ.

«Ми очікуємо завершення узгодження меморандуму про механізм раннього попередження і сподіваємось, що він буде підписаний на саміті (саміт Росія-ЄС відбудеться 18 листопада у Стокгольмі – УНІАН) або навіть до нього», - сказав російський посол.

Він зазначив, що механізм раннього попередження передбачає не просто створення «гарячої лінії», обміну інформацією між Москвою та Брюсселем, але й цілий ряд взаємних зобов’язань, які, серед іншого, включатимуть в себе інформування про можливі припинення постачань енергоресурсів, а також розробку нових ініціатив, в тому числі законодавчих та ініціатив з фінансування нових енергетичних проектів, що мають сприяти посиленню енергетичної безпеки.

В.ЧИЖОВ також заявив, що Росія сподівається на приєднання до цього меморандуму основних країн-транзитерів російських енергоресурсів, в тому числі України та Білорусі. «Це довгострокова позиція Росії, що транзитні країни мають брати участь в цьому механізмі», - наголосив російський посол.