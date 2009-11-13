Росія вважає лише Україну винною в зриві транзиту газу

Київ. 13 листопада. УНІАН. Безперебійним поставкам газу до Європи з Росії не загрожує нічого, окрім політичних провокацій з боку України. Про це заявив міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО, виступаючи на російсько-словацькій міжурядовій комісії. Його слова передає РІА «Новости».

Російська влада в 2009 році неодноразово заявляла, що готова виконати всі зобов`язання перед європейськими партнерами під час опалювального сезону. Зокрема, 11 листопада російський прем`єр Володимир ПУТІН заявляв, що безперебійні поставки залежать від країн-транзитерів.

У свою чергу, в Україні на початку листопада заявляли, що спроможні забезпечити транзит до Європи. Зокрема, в ”Нафтогазі України” зазначали, що закачали в підземні сховища понад 26 мільярдів кубометрів газу.

Додаткові гарантії поставок газу в опалювальний сезон стали потрібні після того, як на початку 2009 року через конфлікт Росії та України Європа була позбавлена частини російського газу на два тижні. У Москві вважають, що в конфлікті винні українські чиновники, а в Києві - що ”Газпром”.