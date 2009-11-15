У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС

В ході засідання міністри планують, зокрема, обговорити питання підготовки до неформального засідання Європейської Ради (саміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), підготовки до саміту ЄС-Росія, що відбудеться 18 листопада в Стокгольмі, ситуацію в Україні та Сомалі. Крім того, міністри оборони країн-членів ЄС обговорять питання спільної зовнішньої та безпекової політики і, зокрема, її військові аспекти, проаналізують ефективність військових місій ЄС за кордоном, в тому числі місії з протидії піратству біля берегів Сомалі.

Дата події: 16-17 листопада 2009 року. Час початку: 15-00, 16 листопада 2009 року.