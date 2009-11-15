У Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питань бюджету ЄС

В ході засідання міністри планують дійти згоди щодо проекту бюджету ЄС на 2010 рік в рамках його другого читання в Європарламенті. Одним з головних дискусійних питань з парламентом є питання фінансування другої частини стратегічного плану з відновлення економіки.

Дата події: 18 листопада 2009 року. Час початку: 09-30.