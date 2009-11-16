Росія та ЄС підписали меморандум про раннє попередження в енергетиці

Москва. 16 листопада. УНІАН. Сьогодні в Москві Росія і ЄС підписали Меморандум про механізм раннього попередження у сфері енергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали координатори Енергодіалогу Росія-ЄС: міністр енергетики Російської Федерації Сергій ШМАТКО і комісар Євросоюзу з енергетики Андріс ПІБАЛГС.

Механізм раннього попередження покликаний забезпечити стійке і безперешкодне енергопостачання, попередження і подолання з мінімальними негативними наслідками надзвичайних ситуацій у сфері енергетики.

Метою меморандуму є визначення порядку здійснення координаторами Енергодіалогу Росія-ЄС і структурами спільних заходів, які перебувають у їхньому віданні, з попередження і оперативного реагування у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайній ситуації.

При розробці меморандуму враховувалися оцінки короткострокових, середньострокових і довгострокових технічних, комерційних і політичних ризиків у сфері постачання і попиту, що розробляються в рамках тематичних груп Енергетичного діалогу ЄС-Росія з енергетичних стратегій, прогнозів і сценаріїв і розвитку ринків.

Механізм попередження є комплексом заходів для випереджаючої оцінки можливих проблем і ризиків, пов`язаних з постачаннями і попитом на енергетичні матеріали і продукти; для попередження і оперативного реагування у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації.