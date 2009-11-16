Росія може брати участь в модернізації української ГТС

Москва. 16 листопада. УНІАН. Міжурядова угода про співпрацю в газовій сфері передбачає участь Росії в модернізації газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Москві сказав міністр енергетики Російської Федерації Сергій ШМАТКО після зустрічі з єврокомісаром ЄС після енергетика Андрісом ПІБАЛГСОМ.

«Ми обговорюємо з міністром ПРОДАНОМ це (угоду) приблизно з квітня. І цей проект має по новому сформувати рамки, закріпити ті домовленості, які у нас на сьогоднішній день є», - сказав С.ШМАТКО.

За його словами, існуючі міжурядові угоди в цій галузі були підписані достатньо давно, робота ведеться вже більш як півроку і жодних ажіотажних речей як з одного, так і з іншого боку немає.

Як сказав С.ШМАТКО, переговори відбуваються достатньо успішно. «Є ряд речей, які сьогодні потрібно узгодити в Україні з різними гілками влади, тому в цій частині ми чекаємо відповідних сигналів з українського боку», - сказав С.ШМАТКО.

Разом з тим, він відмовився повідомити, на який термін передбачається підписати цю угоду. За його словами, обговорювана міжурядова угода спрямована на перспективу. «Якщо ви пам`ятаєте, навесні цього року обговорювалася тема участі Росії в модернізації ГТС України», - сказав С.ШМАТКО.