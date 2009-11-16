Росія каже, що з ЄС зробили все для уникнення перебоїв з газом

Москва. 16 листопада. УНІАН. Сторони зробили все можливе для того, щоб запобігти виникненню перебоїв з постачаннями газу до Європи, заявляє міністр енергетики Російської Федерації Сергій ШМАТКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Москві після зустрічі з єврокомісаром енергетики Андрісом ПІБАЛГСОМ: «Ми з Андрісом упевнені в тому, що зроблене було практично все, щоб не допустити жодних проблем з безпечними постачаннями газу до Європи».

С.ШМАТКО підкреслив, що сьогодні «Нафтогаз України» і «Газпром» мають врегульовані відносини, зокрема, є довгостроковий договір, компанії активно контактують один з одним. За його словами, хоча щоразу виникають чутки стосовно того, чи будуть своєчасно проведені платежі за спожитий газ, але, до честі українських партнерів, вони завжди свої зобов`язання виконують своєчасно. «Ми розраховуємо, що ці зобов`язання виконуватимуться і в майбутньому», - підкреслив С.ШМАТКО.

Крім того, він зазначив, що технічно газотранспортна система України знаходиться в хорошому стані і готова здійснювати безперебійний транзит газу.

Російський міністр нагадав, що в газосховищах України знаходяться майже 26 млрд. кубометрів газу.

«Іншими словами, все необхідне для якісної підготовки до зими, що завжди робиться, зроблено», - сказав він.

За словами С.ШМАТКА, російська сторона вважає, що тільки «політичні безвідповідальні» спекуляції можуть привести до якогось загострення і, «борони Боже», перервам у постачаннях газу.

У той же час, він підкреслив, що політичні консультації з Україною і країнами Євросоюзу проведені дуже якісно, і «ті люди, які розмірковують серйозно над тим, як можна було б використовувати цю болісну тему для якихось політичних кон`юнктурних цілей, особисто я називаю їх політичними самовбивцями».