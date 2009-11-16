У жовтні продажі нових авто в Європі зросли

Брюссель. 16 листопада. УНІАН. Продажі нових автомобілів в Європі у жовтні 2009 року зросли на 11,2% порівняно з жовтнем 2008 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, такі дані оприлюднила Європейська асоціація виробників автомобілів.

Загалом, з січня по жовтень 2009 року зареєстровано зменшення продажів нових авто на 5% порівняно з відповідним періодом минулого року.

В абсолютних цифрах реєстрація нових автомобілів в 25 країнах-членах ЄС (за виключенням Мальти та Кіпру) та в чотирьох країнах організації вільної торгівлі (Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії) становила у березні 1263,305 тис.

В Західній Європі у жовтні 2009 року було зареєстровано 1 200 861 нових автомобілів, або на 15,8% більше, ніж у жовтні 2008 року. Такого результату вдалося досягнути завдяки різкому зростанню продажів нових авто у Великобританії (31,6%), Іспанії (26,4%) та Німеччині (24,1%). Збільшення продажів також спостерігалося у Франції (20,3%), Італії (15,7%), Португалії (3,5%) та Австрії (2,7%).

В нових країнах-членах ЄС реєстрація нових автомобілів у жовтні скоротилася на 36,9%. При цьому зростання продажів зареєстровано лише в Чехії на 8,8%.

Як повідомляв УНІАН, у вересні продажі нових автомобілів в Європі зросли на 6,3% порівняно з вереснем 2008 року.