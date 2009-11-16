В РФ запевняють, що новий механізм співпраці з ЄС в енергетиці - не проти України

Москва. 16 листопада. УНІАН. Підписаний Росією і Європейським Союзом Меморандум про Механізм раннього попередження у сфері енергетики не спрямований проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Москві сказав журналістам міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО.

«Сьогодні саме в середині листопада підписання механізму раннього попередження має якийсь підтекст, тому що багато хто пов`язує це з ситуацією з Україною, але абсолютно точно можу сказати, що це наш двосторонній документ, який ми обговорювали останні два роки і успішно завершили цими останнім днями. Напряму жодного українського підтексту або спрямованого проти України точно немає», - сказав С.ШМАТКО.

За його словами, цей меморандум стосується попередження щодо всіх енергоресурсів: газу, нафти, електроенергії та вугілля.

У свою чергу, комісар ЄС з енергетики Андріс ПІБАЛГС повідомив, що новий документ передбачає певну систему сповіщення, що дає інформацію для роботи експертів у цій сфері, – щоб розібратися, яких потрібно вжити заходів для попередження конфлікту.

Він зазначив, що Росія є найбільшим постачальником енергоресурсів і в майбутньому ці поставки будуть зростати.

За словами А.ПІБАЛГСА, меморандум передбачає технічну взаємодію. «Звичайно, таке питання ставитиметься, але якщо є чіткий механізм, як діяти в ситуації кризи або коли підходить криза, завжди можна сказати: це не політичне питання, це суто технічне питання і ми вирішуємо його на технічному рівні», - сказав А.ПІБАЛГС.