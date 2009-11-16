Албанія стала офіційним кандидатом на членство в ЄС

Брюссель. 16 листопада. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС надала Албанії офіційний статус кандидата в члени ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради без обговорення.

Рада міністрів доручила Єврокомісії оцінити заявку Албанії на членство і підготувати свою позицію щодо подальшого ходу переговорів з країною.

Як повідомляв УНІАН, Албанія подала заявку на членство в ЄС у квітні цього року.