Албанія стала офіційним кандидатом на членство в ЄС
18:25, 16 листопада 2009Новини ЄС
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Рішення схвалено одностайно
Брюссель. 16 листопада. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС надала Албанії офіційний статус кандидата в члени ЄС.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради без обговорення.
Рада міністрів доручила Єврокомісії оцінити заявку Албанії на членство і підготувати свою позицію щодо подальшого ходу переговорів з країною.
Як повідомляв УНІАН, Албанія подала заявку на членство в ЄС у квітні цього року.
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