Командир ”Аталанти” закликає суда реєструватися перед проходження Аденської затоки

Брюссель. 17 листопада. УНІАН. Командир морської антипіратської операції ЄС Аталанта контр-адмірал Пітер ХАДСОН закликає суда реєструватися перед проходження Аденської затоки.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 16 листопада на засіданні підкомітету з питань безпеки та оборони Європарламенту.

Він зазначив, що жодне з суден підвищеного ризику, що ескортувалося силами європейського флоту поблизу берегів Сомалі не стало жертвами успішних атак піратів, але водночас, за його словами, багато суден не реєструються в рамках операції Аталанта чи асоційованих організацій, ставлячи себе таким чином під ризик, якого можна було б уникнути.

Контр-адмірал також зазначив, що за час діяльності анти піратської місії є затоплені суда, знешкоджена зброя, відбито 14 атак піратів.

“Ми залишимося там і продовжимо місію”, - наголосив П.ХАДСОН.

Як повідомляв УНІАН, операція Аталанта, що розпочалася 8 грудня 2008 року, проходить поблизу узбережжя Сомалі. Зараз в операції беруть участь 13 військових кораблів та три літаки спостереження.

15 червня цього року Рада ЄС продовжила на один рік – до 13 грудня 2010 року - протипіратську військову операцію в Сомалі.