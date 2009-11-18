Україна та ЄС створять власний механізм раннього попередження в енергетиці

Брюссель. 18 листопада. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ вважає, що Україна та ЄС мають розробити власний механізм раннього попередження в енергетиці.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 17 листопада журналістам після участі в конференції “Досягаючи енергетичної безпеки в Європі”.

“Про приєднання (до Меморандуму між ЄС та Росією про механізм раннього попередження – УНІАН) не йдеться, це і недоцільно зараз. Йдеться про створення нового механізму”, - сказав віце-прем’єр.

Г.НЕМИРЯ зазначив, що Україна, як транзитна країна, має певні особливості, у той час Росія, яка є постачальником енергоресурсів до Європи, зокрема, нафти та газу, має свої особливості. Разом з тим, за словами віце-прем’єра, сам механізм раннього попередження, що його буде створено між Україною та ЄС, має бути схожим, якщо не тотожнім механізму, створеному між ЄС та Росією.

Г.НЕМИРЯ зазначив, що найголовніше у створенні такого механізму – наявність інформації, яка б надавалася завчасно, а також можливість перевірки цієї інформації від автоматичної перевірки лічильниками до особистої присутності спостерігачів у випадку необхідності.

При цьому, за словами віце-прем’єра, Україна та ЄС вже перевірили дієвість перевірок на початку цього року під час газової кризи, коли за підсумками Протоколу від 12 січня між Україною, Росією та ЄС на українські вимірювальні станції прибули спостерігачі від Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада ЄС та Росія підписали меморандум про механізм раннього попередження в енергетиці, який передбачає обмін інформацією щодо постачання енергетичних ресурсів, а також попередження можливих перерв у їх постачанні.

13 листопада Посол Росії при ЄСВолодимир ЧИЖОВ заявлял про те, що Росія виступає за приєднання транзитних країн і, зокрема, України до Меморандуму між Росією та ЄС про механізм раннього попередження.