Британка Ештон стала головою європейської дипломатії

Брюссель. 19 листопада. УНІАН. Британська комісар ЄС з питань торгівлі Кетрін ЕШТОН обрана Верховним представником Євросоюзу з політики безпеки та зовнішньої політики.

Як повідомляє AFP, про це повідомили дипломатичні джерела.

Як повідомляв УНІАН, Президентом Європейської Ради обрано бельгійського прем’єра Хермана Ван РОМПОЯ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі проходить неформальне засідання Європейської Ради (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), на якому лідери ЄС планували обрати нового Президента ЄС та Верховного представника Євросоюзу з питань безпекової та зовнішньої політики. Ці посади передбачені Лісабонською угодою ЄС, яка набуде чинності з 1 грудня цього року.