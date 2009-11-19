Новий Президент Європейської Ради обіцяє шукати консенсус в ЄС

Брюссель. 19 листопада. УНІАН. Новий Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ заявляє про намір працювати для пошуку консенсусу в ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції по завершенню неформального засідання Європейської Ради (саміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), на якому його було обрано на цю посаду.

“В чому я впевнений – в тому, що з переговорів кожна країна має виходити переможцем. Якщо є той, хто програв, - такі переговори не є вдалими”, - заявив Х. Ван РОМПОЙ.

Він наголосив, що сьогодні ЄС, як і весь світ, переживає дуже складний момент в історії, пов’язаний передусім з економічною кризою та викликами, які вона ставить перед сучасним суспільством.

“Наша місія – місія надії, що підтримується діями”, - наголосив новообраний Президент Європейської Ради.

Він також повідомив, що приступить до виконання своїх обов’язків з 1 січня 2010 року терміном на 2,5 роки.

Як повідомляв УНІАН, посада Президента Європейської Ради передбачена Лісабонською угодою ЄС, що набере чинності з 1 грудня цього року. Президент має очолювати Європейську Раду, спрямовувати та організовувати її роботу, сприяти пошуку консенсусу, а також здійснювати зовнішнє представництво ЄС в питаннях спільної зовнішньої та безпекової політики.