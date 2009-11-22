У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань конкуренції ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують обговорити нову стратегію зростання та зайнятості, яка має замінити Лісабонську стратегію після 2010 року. У висновках, які мають бути схваленими за підсумками обговорення, планується зробити акцент на побудову екологічно-ефективної економіки, посилення конкуренції, підтримку зростання та зайнятості, інтенсифікацію зусиль у дослідженнях та інноваціях, визнання ролі малого та середнього бізнесу.

Дата події: 3-4 грудня 2009 року. Час початку: 10:00, 3 грудня 2009 року.