Делегація ПАРЄ відвідає Україну

Київ. 23 листопада. УНІАН. 24-26 листопада в Україні з візитом перебуватиме делегація Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Як повідомили УНІАН у Представництві Ради Європи в Україні, метою візиту є оцінка стану підготовки до виборів Президента України та проведення виборчої кампанії.

У складі делегації 8 осіб, які представляють Європейську народну партію, соціалістів, Альянс лібералів і демократів Європи та партію Європейських демократів.

Вони зустрінуться з кандидатами у президенти, зокрема чинним главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ, прем’єр-міністром Юлію ТИМОШЕНКО та лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Також заплановані зустрічі з головою Конституційного Суду Андрієм СТРИЖАКОМ, представниками Центральної виборчої комісії, активістами неурядових організацій та ЗМІ.

Безпосередньо у день виборів в Україні перебуватиме повний склад делегації ПАРЕ (40 осіб), які спостерігатимуть за ходом голосування разом з представникам від ОБСЄ та Європейського парламенту.