Делегація КС поїхала на європейську конференцію в Будапешт

Київ. 23 листопада. УНІАН. Голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖАК і суддя КС Павло ТКАЧУК відбули до Будапешта для участі в науковій конференції «Розвиток конституційного правосуддя в Європі».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, конференція приурочена до 20-ї річниці Конституційного Суду Угорської Республіки.

Українська делегація візьме участь і в міжнародному симпозіумі «Політика та право у конституційному правосудді: від доктрини політичних питань до судово-правової практики», що запланований організаторами заходів на 24 листопада.

За даними прес-служби, з привітанням угорським конституціоналістам від імені українських колег на симпозіумі планує виступити голова КСУ. У своїй доповіді він відзначить спільні тенденції розвитку конституційних судів України і Угорщини, між якими склалася дружня і плідна співпраця. А.СТРИЖАК поділиться міркуваннями про роль органів конституційної юрисдикції у здійсненні правової політики, виходячи з досвіду Конституційного Суду України, розкриє деякі аспекти доктрини КСУ, спрямованої на забезпечення верховенства Конституції, торкнеться проблеми реалізації конституційного механізму захисту основних прав і свобод громадян. Окремо А.СТРИЖАК зупиниться на практиці розгляду Конституційним Судом правових актів, заснованих на спорах про компетенцію органів публічної влади, висловить оцінку суспільним дебатам про межі владних повноважень і доцільність виконання Конституції України.

Разом з делегацією КСУ на урочистості й наукові заходи в Будапешт запрошені представники органів конституційної юрисдикції країн Європи, Азії, Південної Америки, європейських правових інституцій.