В уряді не чекають доленосних рішень від саміту з ЄС

Київ. 24 листопада. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ вважає, що від саміту Україна-ЄС, який пройде в Києві 4 грудня, не варто чекати якихось доленосних рішень.

Про це він заявив в ефірі «5 каналу» у понеділок увечері.

«Це буде не доленосний саміт Україна-ЄС, це буде проміжний саміт, який зафіксує прогрес, досягнутий, зокрема, на переговорах про Угоду про асоціацію. Також саміт чітко окреслить перспективу на наступні 12 місяців», - зазначив Г.НЕМИРЯ.

Він підкреслив, що Угода про асоціацію не може бути підписана без підписання Угоди про Зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. «Не може бути такого в принципі – не може бути підписана Угода про асоціацію без вільної торгівлі» - сказав Г.НЕМИРЯ.

За його словами, пройшло вже 13 раундів переговорів щодо підготовки Угоди про асоціацію і 8 - про Зону вільної торгівлі.

«Уряд планує активно продовжувати ці переговори і до кінця цього року, і в 2010 році. Але я не хотів би, щоб ми зараз створювали ілюзію, що 4 грудня може бути підписана Угода про асоціацію, частиною якої є Угода про вільну торгівлю. Такого не буде. Буде прийнятий відповідний документ – декларація чи заява, в якій будуть зафіксовані ті досягнення, які є, і визначені наступні кроки, котрі ЄС і Україна мають зробити», - зазначив Г.НЕМИРЯ.

Він підкреслив, що уряд зробить усе можливе, щоб ці переговори в 2010 році успішно завершилися і щоб були підписані обидві угоди.

Разом з тим, сказав Г.НЕМИРЯ, президентські вибори ніяк не вплинуть на терміни підготовки і підписання документів.

Кажучи про майбутній саміт Україна-ЄС, Г.НЕМИРЯ підкреслив, що в його роботі вперше візьме участь Кетрін ЕШТОН, обрана 19 листопада Верховним представником ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики – фактично міністром закордонних справ Євросоюзу.

«Вона обійме дві посади, які розділені: посада Верховного представника Євросоюзу із загальної зовнішньої та безпекової політики, яку обіймає Хав’єр СОЛАНА, і посаду комісара із зовнішніх зв`язків, яку обіймає Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР», - сказав Г.НЕМИРЯ.

«З 1 грудня таким міністром буде Кетрін ЕШТОН, і її першим самітом буде саміт Україна – ЄС, який пройде 4 грудня у нас у Києві», - зазначив він.

Віце-прем`єр підкреслив, що Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР має великі шанси стати комісаром ЄС з питань торгівлі.