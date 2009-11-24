Великобританія виступає за швидкий вступ України до ЄС та НАТО

Київ. 24 листопада. УНІАН. Велика Британія виступає за якнайшвидший вступ України до Європейського Союзу і НАТО, якщо держава сама має такі прагнення і бажання.

На цьому в інтерв’ю газеті “День” (№ 213, 24 листопада) наголосив Надзвичайний і Повноважний посол Великої Британії в Україні Лі ТЕРНЕР.

За його словами, Велика Британія активно підтримує розширення Євросоюзу.

“Ми вважаємо, що це добре для Європи. Ми також вважаємо, що це добре для сусідніх з Європою країн. І саме тому ми послідовно підтримуємо надання Україні перспективи членства у ЄС. Ми вважаємо, що Україна є європейською країною, їй треба мати право подати заявку на членство та вступити до ЄС, коли відповідатиме необхідним умовам”, - пояснив позицію своєї країни посол і підкреслив: “Якщо бути відвертим, наразі є певні країни, такі як Велика Британія та деякі нові члени ЄС, що дуже хочуть, щоб Україна вступила до Європейського Союзу якомога скоріше”.

Водночас Л.ТЕРНЕР зауважив, що також є певні країни, яких все ще потрібно переконувати у тому, що Україна робить достатньо, щоб показати, що вона серйозно налаштована провести реформи, необхідні для вступу у ЄС. “Щоб перемогти у цій суперечці, Україні необхідно продемонструвати конкретні дії у проведенні реформ у різних галузях, зокрема у врядуванні, боротьбі з корупцією, судовій системі”, - вважає дипломат.

При цьому він зауважив, що весь той час, упродовж якого перебуває в Україні – з червня 2008 року – “на жаль, ми спостерігаємо глухий кут у стосунках між різними частинами української влади”.

“Якщо бути відвертим, це заважає Україні продемонструвати, що вона може швидко реформуватися для наближення до ЄС. Ми сподіваємося, що у майбутньому Україна зможе мати ефективну систему державного управління, щоб швидше впроваджувати реформи, необхідні для підготовки до вступу в ЄС”, - заявив посол.

Він також наголосив, що “Велика Британія рішуче підтримує прагнення України вступити до НАТО, якщо це те, чого хоче Україна”.

“Це має бути рішення України. Ми надаємо різноманітну конкретну допомогу уряду України та її Збройним силам... Ми підтримуємо головну мету – вступ до НАТО”, - зазначив Л.ТЕРНЕР.

При цьому він сказав, що Велика Британія у будь-якому випадку продовжуватиме допомагати Україні реформувати військову галузь з метою розбудови сучасної та ефективної армії, незалежно від того, чи вирішить Україна приєднатися до НАТО, чи ні.