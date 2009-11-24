З 2012 року в ЄС маркуватимуть автомобільні покришки

Брюссель. 24 листопада. УНІАН. Комітет Європарламенту з питань промисловості підтримав запровадження маркування автомобільних покришок на енергоефективність, шум та зчеплення з дорогою.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Європарламенту, відповідне рішення було прийнято 23 листопада на засіданні Комітету в Страсбургу.

Згідно з проектом Регулювання, схваленим Комітетом, передбачається, що всі автомобільні покришки маркуватимуться, починаючи з листопада 2012 року.

Передбачається, що в ЄС буде запроваджено 7 класів якості автомобільних покришок за енергетичною ефективністю, починаючи від А (найкращі) до G (найгірші). Крім того, на покришках подаватиметься інформація щодо їх зчеплення з дорожнім покриттям у мокрих умовах та щодо їх шумових даних.

Маркуванню не підлягатимуть лише відновлені покришки, професійні покришки для використання на бездоріжжі та покришки для автомобільних спортивних змагань.

Передбачається, що Європарламент визначиться щодо цього проекту регулювання в сесійному залі 25 листопада.