Кількість британських та американських туристів до Бельгії зменшилася

Брюссель. 24 листопада. УНІАН. Укріплення євро зменшило кількість британських та американських туристів в Бельгії.

Про це пише сьогодні фламандська газета De Morgen.

За даними видання, британські туристи люблять святкувати Різдво на бельгійському узбережжі Північного моря. Однак цього року, лише в одному місті – Остенде – кількість британських туристів на Різдво зменшиться на 40% порівняно з минулим роком.

Зменшення напливу туристів з Великобританії вже відчули на собі і такі відомі фламандські міста, як Брюгге та Гент. За даними видання, за перші 7 місяців цього року кількість британців, що відвідали Брюгге, зменшилася на 24% порівняно з відповідним періодом минулого року, Гент – на 21%.

Кількість американських туристів також зменшилася, в середньому на 9% порівняно з минулим роком.

Газета зазначає, що кількість британських та американських туристів, які відвідали цього року Брюссель, в середньому зменшилася на 8%, водночас, бельгійська столиця прийняла більше туристів з Франції, які, через кризу, почали вибирати для відвідування менш екзотичні, ніж зазвичай, місця.