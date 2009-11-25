Україна сподівається, що нова угода з ЄС набере чинності за 2-3 роки

Брюссель. 25 листопада. УНІАН. Посол України при ЄС Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ сподівається, що угода про асоціацію буде підписана і ратифікована за 2-3 роки.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив ввечері 24 листопада, виступаючи з лекцією “Україна та ЄС: Pro&Contra” в католицькому Левенському університеті Бельгії.

“Ми очікуємо, що за 2-3 роки ми завершимо процес переговорів і підпишемо угоду”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС розпочали переговори про нову базову угоду 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі - 18 лютого 2008 року. На саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року було вирішено, що нова угода носитиме назву Угоди про асоціацію і включатиме в себе створення зони вільної торгівлі. Сьогодні у Брюсселі відбудеться 14-ий раунд переговорів про угоду про асоціацію. Крім того, сторони запланували провести щонайменше ще два раунди переговорів про ЗВТ у березні та травні 2010 року. Після підписання, угода має бути ратифікована Україною та всіма країнами-членами ЄС.