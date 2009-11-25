Україна та ЄС обговорили безпеку польотів
15:02, 25 листопада 2009Новини ЄС
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І питання доступу до ринків авіаперевезень
Брюссель. 25 листопада. УНІАН. Україна та ЄС обговорили питання забезпечення безпеки польотів та доступу до ринків авіаційних перевезень.
Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у представництві України при ЄС, про це йшлося в ході переговорів про угоду про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, які відбулися 23-24 листопада.
В ході переговорів сторони також погодили проект Робочих домовленостей між Державіаадміністрацією та Європейським агентством з безпеки польотів, які планується підписати найближчим часом.
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