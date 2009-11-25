Україна та ЄС обговорили безпеку польотів

Брюссель. 25 листопада. УНІАН. Україна та ЄС обговорили питання забезпечення безпеки польотів та доступу до ринків авіаційних перевезень.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у представництві України при ЄС, про це йшлося в ході переговорів про угоду про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, які відбулися 23-24 листопада.

В ході переговорів сторони також погодили проект Робочих домовленостей між Державіаадміністрацією та Європейським агентством з безпеки польотів, які планується підписати найближчим часом.