Країни ЄС назвали кандидатів в комісари

Брюссель. 25 листопада. УНІАН. Країни-члени ЄС назвали кандидатів на посади комісарів.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, починаючи від сьогодні Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ займеться розподілом портфелів між представниками різних країн. У січні 2010 року весь склад Єврокомісії має бути схвалений Європарламентом. На сьогодні, крім Ж.БАРРОЗУ, відома також особа віце-президента Єврокомісії, відповідального за зовнішні справи, ким, після рішення Європейської Ради (саміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 19 листопада стала британка Кетрін ЕШТОН, яка поєднуватиме посаду віце-президента Єврокомісії з посадою Верховного представника ЄС з питань безпекової та зовнішньої політики.

11 країн-членів ЄС вирішили зберегти в Єврокомісії своїх представників, які працювали в попередньому її складі. Серед таких країн – Кіпр (Андрулла ВАССІЛІУ, комісар з питань охорони здоров’я), Естонія (Сіїм КАЛЛАС, віце-президент, відповідальний за питання адміністрації, аудиту та боротьби з шахрайством), Фінляндія (Оллі РЕН, комісар з питань розширення), Італія (Антоніо ТАЙАНІ, віце-президент, відповідальний за питання транспорту), Латвія (Андріс ПІБАЛГС, комісар з питань енергетики), Литва (Альгірдас ШЕМЕТА, комісар з питань фінансових програм та бюджету), Люксембург (Вівіан РЕДІНГ, комісар з питань інформаційного суспільства та медіа), Нідерланди (Неелі КРУС, комісар з питань конкуренції), Словаччина (Маруш СЕФКОВІЧ, комісар з питань освіти, культури та молоді), Словенія (Янеш ПОТОЧНІК, комісар з питань науки та досліджень) та Іспанія (Йоакін АЛМУНЬЯ, комісар з економічних та монетарних справ).

Ще 14 країн представили нових кандидатів на посади. Кандидатом від Австрії став Йоханнес ХАН, від Бельгії – Карел Де ГУХТ, від Болгарії – Руміана ЖЕЛЄВА, від Чехії – Штефан ФУЛЄ, від Данії – Конні ХЕДЕГААРД, від Франції – Мішель БАРН’Є, від Німеччини – Гунтер УТТІНГЕР, від Греції – Маріа ДАМАНАКІ, від Угорщини – Ласло АНДОР, від Ірландії – Маір ГУГЕГАН КУІН, від Мальти – Джон ДАЛЛІ, від Польщі – Януш ЛЕВАНДОВСЬКІ, від Румунії – Дачіан ЧІОЛОШ, від Швеції – Сесілія МАЛЬМСТРЬОМ.

Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ є представником Португалії, а віце-президент Кетрін ЕШТОН – Великобританії.