Поляки заощадили на пенсії 700 млрд. дол.

Варшава. 26 листопада. УНІАН. Заощадження громадян Польщі на пенсійних рахунках становлять 1,9 трлн. злотих (понад 700 млрд. дол. за поточним курсом 2,7).

Як передає кореспондент УНІАН, 655 млрд. дол. пенсій перебувають на рахунках державного Пенсійного фонду (ZUS), решта - у приватних пенсійних фондах.

За даними Gazeta Prawna, максимальне заощадження на одному з пенсійних рахунків становить близько 100 тис. дол.

Індивідуальний розрахунок заощаджень став можливий після пенсійної реформи 1999 року.

Газета відзначила, що всі заощадження поляків на пенсійних рахунках становлять більш як 150% ВВП Польщі, відзначивши, що це не фактично відкладені гроші, а зобов`язання пенсійних фондів перед громадянами.

Як повідомляв УНІАН, на початок липня 2009 року заощадження поляків на депозитах у банках, інвестиційних і приватних інвестиційних фондах становили майже 270 млрд. дол.