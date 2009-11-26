Литвин поїде до Брюсселя

11:55, 26 листопада 2009
Новини ЄС
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2 дні зустрічей в Європарламенті

Київ. 26 листопада. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН 30 листопада - 1 грудня здійснить робочий візит до Брюсселя (Королівство Бельгія).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, програмою візиту у понеділок передбачені зустрічі спікера українського парламенту із президентом Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ, керівником Комітету регіонального розвитку Європейського парламенту Данутою ХЮБНЕР та із головою Делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною Павлом КОВАЛЕМ.

У вівторок В.ЛИТВИН зустрінеться із головою делегації Європейського парламенту до Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ Крістіаном ВІГЕНІНИМ, головою Палати представників Федерального парламенту Бельгії Патріком ДЕВАЛЛЕМ та іншими політичними групами Європейського парламенту.

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