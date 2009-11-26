Україна та Литва домовилися про безплатні візи

Київ. 26 листопада. УНІАН. Україна та Литва підписали угоду про оформлення безплатних віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на спільній з Президентом Литовської Республіки Далі ГРІБАУСКАЙТЄ прес-конференції за результатами їхніх переговорів у Києві.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що йдеться про оформлення багаторазових віз. Він високо оцінив підписання даного документа, подякувавши, що країна, яка входить до Шенгенської зони, йде назустріч Україні.

Також, за словами Президента, сторони домовились про співпрацю щодо євроінтеграції України. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що разом зі своєю литовською колегою вони детально обговорили питання підписання Україною Угоди з ЄС про асоціацію. На думку Президента України, великий досвід Литви з інтеграції буде дуже корисним для нашої держави.