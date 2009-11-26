Литва готова купувати українську електроенергію без посередників

Київ. 26 листопада. УНІАН. Литва готова до поставок української електроенергії без посередників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на спільній прес-конференції з Президентом Литовської Республіки Далі ГРІБАУСКАЙТЄ за результатами переговорів у Києві.

«Ми дуже вдячні, що литовська сторона наперед, навіть до моменту, коли українська сторона підняла це питання, сказала, що готова до прозорих поставок української електроенергії, без посередників», - наголосив В.ЮЩЕНКО. Він підкреслив, що це буде прозора співпраця двох державних структур.

«І тому я хотів би окремо наголосити: ті посередники, які вже зареєструвалися у Литві для того, щоб бути посередниками поставок, можуть ці плани закривати», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він сказав, що президенти обох країн поставили собі за мету організувати прямі поставки, без посередників, зауваживши, що все інше буде розглядатися як корупційні сфери. За його словами, серед потенційних посередників є структури, наближені до високопосадовців з уряду.

У свою чергу Д.ГРІБАУСКАЙТЄ зауважила, що попередні домовленості передбачали транспортування електроенергії через Білорусь, але не з’ясовані пропускні можливості між Україною і Білорусю. За її словами, не виключено, що доведеться вкладати інвестиції для того, аби уникнути необхідності використовувати територію Росії. Також, сказала Президент Литви, сьогодні фірми-посередники «з’являються, як гриби», що не може не турбувати.

При цьому В.ЮЩЕНКО додав, що під час переговорів з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ обговорювалось питання пропускної спроможності Білорусі. «Білоруська сторона зробить усе необхідне для того, щоб мати відповідні потужності в обсягу близько 850 млн. кіловатт на рік», - запевнив В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що сьогодні звернеться до уряду з вимогою переглянути відповідні угоди щодо відмови від посередників.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що до 1 січня 2010 року буде розпочато експорт української електроенергії до Литви.