Україна та Литва підписали ряд двосторонніх документів

Київ. 26 листопада. УНІАН. Україна та Литва підписали низку двосторонніх документів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, документи були підписані сьогодні в Києві у присутності Президенті України та Литовської Республіки Віктора ЮЩЕНКА і Далі ГРІБАУСКАЙТЄ.

Зокрема, йдеться про:

- Угоду між Кабінетом міністрів України та Урядом Литовської Республіки про взаємне академічне визнання кваліфікацій, що надають доступ до вищої освіти, кваліфікацій вищої освіти та наукових ступенів;

- Міжурядову угоду про тарифи консульського збору;

- Угоду між Міністерством культури та туризму України та Міністерством культури Литви про співробітництво у сфері охорони культурної спадщини;

- План консультацій між МЗС України та МЗС Литви на період 2010-2011 рр.;

- Протокол засідання Ради Президентів України та Литви.

Також В.ЮЩЕНКО та Д.ГРІБАУСКАЙТЄ підписали Спільну заяву, в якій зафіксували підсумки проведених у Києві переговорів.