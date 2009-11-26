Донори дали 90 млн. євро для України і Східної Європи

17:45, 26 листопада 2009
Новини ЄС
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На проекти з енергоефективності та захисту природи

Брюссель. 26 листопада. УНІАН. Європейські донори пообіцяли надати 90 млн. євро на проекти з енергоефективності та захисту природи у Східній Європі і, зокрема, Україні.

Повідомлення про це міститься на офіційному сайті швецького головування в ЄС.

Згідно з повідомленням, сума донорських внесків була оголошена сьогодні у Стокгольмі, де відбулася донорська конференція.

Гроші будуть виділені у період з 2010 по 2014 роки. Швеція, як ініціатор цього проекту, пообіцяла надати 24 млн. євро на реалізацію проектів з енерегоефетиквності та захисту навколишнього природного середовища. Серед інших донорів – Данія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Норвегія, Польща та США. Крім того, фінансову допомогу Україні надасть в рамках цього проекту і Європейська комісія.

На першому етапі передбачатиметься, що донори фінансуватимуть різноманітні проекти в Україні, зокрема, з покращення енергоефективності комунального господарства, а саме, постачання опалення та гарячої води.

Гроші зі створеного сьогодні в рамках донорської ініціативи фонду спрямовуватимуться на попередні техніко-економічні обґрунтування проектів та у вигляді інвестиційних грантів для більш великих проектів, на які також можуть бути надані кредити міжнародних фінансових інституцій.

В ініціативі беруть участь такі фінансові інституції, як Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Північний інвестиційний банк, Північна природоохоронна фінансова корпорація та Світовий банк.

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