У Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують розглянути пакет законодавчих актів щодо покращення енергоефективності, до якого входять директиви щодо покращення енергоефективності будинків, щодо маркування побутової техніки та щодо маркування автомобільних покришок. Дата події: 7 грудня 2009 року Час початку: 09:30.

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