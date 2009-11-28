У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують провести дебати щодо розширення, визначити порядок денний засідання Європейської Ради, а також заслухати програму 18-місячного президентського тріо в складі Іспанії, Бельгії та Угорщини. Крім того, міністри планують обговорити ситуацію в Західних Балканах та на Близькому Сході. В рамках засідання Ради міністрів також відбудеться міністерська зустріч з країнами-учасницями Східного партнерства.

Дата події: 7-8 грудня 2009 року Час початку: 10:00, 7 грудня 2009 року.