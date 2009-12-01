Рада міністрів ЄС схвалила надання макрофінансової допомоги 4 країнам

Брюссель. 1 грудня. УНІАН. Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС схвалила надання макрофінансової допомоги 4-м країнам за межами ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено на засіданні Ради 30 листопада.

Рада міністрів, зокрема, схвалила надання 200 млн. євро макрофінансової допомоги Сербії (у формі кредиту), 100 млн. євро макрофінансової допомоги Боснії та Герцеговині (кредит), 100 млн. євро макрофінансової допомоги для Вірменії (з них 65 млн. євро – кредит, 35 млн. – грант), 46 млн. євро макрофінансової допомоги Грузії (грант).

Як повідомляв УНІАН, Європарламент підтримав надання допомоги цим країнам на засіданні 24 листопада.