Представництво ЄК в Україні та Білорусі змінило офіційну назву

Київ. 1 грудня. УНІАН. Представництво Європейської Комісії в Україні та Білорусі відтепер офіційно називається Представництвом Європейського Союзу в Україні та Білорусі.

Про це повідомили УНІАН у представництві і зауважили, що з 1 грудня 2009 року, коли набуває чинності Лісабонський договір, зовнішніми відносинами ЄС опікуватиметься Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки, що також є віце-президентом Єврокомісії. Баронеса Ештон оф АПХОЛЛАНД буде першою людиною, яка обійме цю посаду. У роботі їй допомагатиме нова Європейська служба зовнішньої дії, організована відповідно до потреб нової зовнішньополітичної структури ЄС. Персонал служби складатиметься із працівників Єврокомісії, Ради ЄС та дипломатичних служб держав-членів ЄС.

Формальне рішення щодо форми та структури Європейської служби зовнішньої дії буде ухвалено не пізніше кінця квітня 2010 року.