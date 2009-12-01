Литвин хоче посилення відносин з Бельгією

Брюссель. 1 грудня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає за необхідне посилити співпрацю з Бельгією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламенту, про це він заявив сьогодні у Брюсселі під час зустрічі з Головою Палати представників Федерального Парламенту Бельгії Патріком ДЕВАЛЕМ.

Під час зустрічі вони, зокрема, обмінялися думками щодо шляхів подолання фінансово-економічної кризи. В.ЛИТВИН зауважив, що в умовах кризи рівень товарообігу між Україною та Бельгією помітно зменшився, проте, наголосив він, нашим країнам потрібно шукати сфери, «де поєднання наших зусиль дозволить отримати вагомий результат». Особливо, на думку керівника українського парламенту, це має стосуватися таких «проривних» напрямків, як космічна галузь, розробка та запровадження альтернативних джерел енергії та ін.

В.ЛИТВИН також поінформував свого колегу про поточну політико-економічну ситуацію в Україні, зокрема, про перебіг виборчої кампанії.

Торкаючись питання енергетичної безпеки, він зазначив, що зараз іде робота над тим, щоб уникнути конфліктів, від яких потерпала не тільки Україна, але й уся Європа. «На сьогоднішній день ці питання під контролем», - сказав спікер українського парламенту.

Користуючись нагодою, В.ЛИТВИН поновив запрошення П.ДЕВАЛЮ відвідати Україну з офіційним візитом у зручний для нього час, і висловив впевненість, що парламентські групи дружби у парламентах наших держав здійснять для цього відповідну підготовку.

Як повідомляв УНІАН, Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН 30 листопада-1 грудня перебуває з робочим візитом у Брюсселі (Королівство Бельгія).

У вівторок В.Литвин також зустрівся із Головою Делегації Європейського парламенту до Парламентської асамблеї ЄВРО-НЕСТ Крістіаном ВІГЕНІНИМ та представниками політичних груп Європейського парламенту.