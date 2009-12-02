ЄС вітає рішення США збільшити присутність в Афганістані

Брюссель. 2 грудня. УНІАН. ЄС вітає намір США збільшити присутність в Афганістані та заявляє про необхідність посилення безпеки в регіоні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві швецького головування в ЄС, текст якої передано УНІАН.

“Європейський Союз вітає заяву Президента Барака ОБАМИ про посилення США своїх зобов’язань, в тому числі в Міжнародній місії в Афганістані”, - йдеться у заяві.

У документі наголошується на необхідності всеосяжного підходу до розв’язання викликів в Афганістані, що вимагатиме комбінування політичних та військових інструментів, а також інструментів цивільного розвитку.

Як повідомляв УНІАН, Президент США Б.ОБАМА заявив про направлення до Афганістану додатково 30 тис. військових.