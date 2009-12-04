Україна та ЄС розпочинають переговори з оптимізації візового режиму

Київ. 4 грудня. УНІАН. Україна та Європейський Союз розпочинають переговорний процес щодо оптимізації візового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні у Києві на прес-конференції після завершення пленарного засідання 13-го саміту Україна - ЄС.

За словами В.ЮЩЕНКА, під час саміту сторони домовились щодо «започаткування процесу переговорів по оптимізації та удосконаленню візового режиму»

Як сказав Президент, сторони засвідчили, що після останніх рішень щодо лібералізації візового режиму відбулись позитивні зрушення щодо поїздок як українців до ЄС, так і навпаки.

«Ми, безумовно, повинні далі йти по удосконаленню візової політики. І цим питанням ми приділили ключову увагу», - сказав глава держави.

Зокрема, в Спільній заяві України і ЄС, яка була ухвалена під час саміту Україна – ЄС у Києві зазначається, що лідери України та ЄС погодилися з важливістю інтенсифікації контактів між ЄС та Україною і привітали прогрес в імплементації Угод між Україною та ЄС у сфері візового спрощення та реадмісії, які сприяють контактам між людьми та допомагають сторонам боротися з нелегальною міграцією. У цьому контексті сторони визнали важливість всебічної міграційної політики та міжнародних стандартів у сфері захисту та надання притулку.

Лідери підкреслили значення подальшого співробітництва з метою повної імплементації угод України та ЄС у сфері візового спрощення та реадмісії та розраховують на подальші конструктивні дискусії щодо Угоди про спрощення візового режиму в рамках компетентного Спільного Комітету навесні 2010 р. у світлі пропозицій України щодо подальших візових спрощень для українських громадян, а також з врахуванням розвитку законодавства ЄС у сфері візової політики.

Лідери ЄС та України оцінили прогрес у діалозі, розпочатому у 2008 році з метою підготовки відповідних умов для започаткування безвізового режиму у довготерміновій перспективі. Вони привітали звіт посадових осіб від 19 листопада для саміту, відзначивши досягнутий прогрес, та схвалили пропозицію перейти до структурованого візового діалогу, який зосереджуватиметься на послідовних пріоритетах щодо заходів та рекомендаціях для українських властей.

Україна та ЄС мають наміри продовжувати діалог щодо безвізового режиму під час наступної міністерської зустрічі Україна - ЄС з питань юстиції, свободи і безпеки у світлі звіту старших посадових осіб про досягнутий прогрес.