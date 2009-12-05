У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують досягнути принципової згоди щодо проекту Директиви про права пасажирів автобусів, а також подальший розвиток цифрового суспільства. Дата події: 17-18 грудня 2009 року. Час початку: 10:00, 17 грудня 2009 року.

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