Агентство ЄС зі співпраці енерегорегуляторів створять у Любляні

Брюссель. 7 грудня. УНІАН. Європейське агентство зі співпраці енергетичних регуляторів розміщуватиметься у словенській Любляні.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, відповідне рішення було схвалено країнами-членами ЄС 6 грудня.

Нове агентство, створення якого передбачено так званим третім пакетом європейського законодавства з питань енергетики, має стати повністю операційним з 3-го березня 2011-го року.

Нове агентство буде доповнювати та координувати роботу національних енергетичних регуляторів, за певних умов схвалюватиме обов’язкові до виконання рішення щодо термінів та умов доступу до транскордонної енергетичної інфраструктури, моніторитиме та доповідатиме про розвиток енергетичного ринку в Європі.

Агентство стане ключовим елементом співпраці регуляторів країн-членів ЄС в області електроенергії та газу.

Як повідомляв УНІАН, третій пакет законодавства з регулювання енергоринків в ЄС було схвалено наприкінці квітня цього року Європарламентом та Радою ЄС.