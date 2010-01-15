Україна в 2009 скоротила транзит нафти та газу

Київ. 15 січня. УНІАН. Транзит природного газу по території України в 2009 році скоротився на 19,9% порівняно з 2008 роком.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, транзит нафти по території України в 2009 році скоротився на 11,4% порівняно з 2008 роком.

Також у повідомленні сказано, що загальне транспортування нафти нафтопровідною системою України в 2009 році скоротилося на 5,9%, газу – на 20,3%.

Натуральні показники транзиту нафти і газу Держкомстат не наводить.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році транзит природного газу по території України збільшився на 3,8% порівняно з 2007 роком, а транзит нафти скоротився на 17,4%. Загальне транспортування нафти нафтопровідною системі України в 2008 році скоротилося на 19,5%, газу – збільшилася на 0,5%.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України перебуває в експлуатації ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а нафтотранспортна система – в управлінні ВАТ «Укртранснафта».