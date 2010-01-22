ЄС пропонує удосконалити стандарти у вугільній промисловості України

Луганськ. 22 січня. УНІАН. У Луганську в рамках проекту «Програма підтримки вугільного сектора», розпочатого Євросоюзом ще у вересні 2008 року, відбувся виїзний міжнародний семінар «Адаптація законодавства України до вимог законодавства Європейського Союзу у вугільній промисловості».

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби територіального управління Держгірпромнагляду в Луганській області Ольга НЕГРЕБЕЦЬКА.

До роботи семінару долучилися експерти та фахівці Євросоюзу, Держгірпромнагляду, Мінвуглепром, облдержадміністрації, представники підприємств вугільної галузі країни, науковці.

Євроексперти, проаналізувавши українську законодавчу базу, дійшли висновку, що вона не містить жодних спеціальних законів з безпеки та гігієни праці, які могли б використовуватися, зокрема, у вугледобувній промисловості. Хоча процес законотворення у цьому напрямку знаходиться у стадії реалізації розробки проекту закону «Про охорону праці у вугледобувній промисловості». Немає в українському законодавстві і визначення «робочого місця» в контексті європейських Директив. В цьому сенсі євроексперти пропонують Мінвуглепрому скористатися напрацьованим в Європі досвідом.

Європейські експерти пропонують діяти одразу у п’яти напрямках – інституційне посилення галузі (навчання та підготовка фахівців); надання підтримки у розробці комплексного Генерального плану реформування галузі з врахуванням енергетичної стратегії України; допомога у створенні адекватних інструментів з метою виконання соціальних зобов’язань (в тому числі створення Фонду соціального розвитку); поліпшення безпеки праці; рекультивація забруднених ділянок та навчання спеціалістів з екологічної реабілітації.