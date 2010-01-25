В Страсбургу розпочинається сесія ПАРЄ

Страсбург. 25 січня. УНІАН. Сьогодні в Страсбургу розпочнеться зимова сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Як передає власний кореспондент УНІАН, однією з найважливіших тем сесії стане питання “фальшивої пандемії грипу”. Депутати можуть провести дебати за терміновою процедурою у четвер, 28 січня. А напередодні, у вівторок, 26 січня, Соціальний комітет ПАРЄ проведе публічні слухання на цю тему.

Депутати також планують провести дебати щодо дискримінації на грунті сексуальної орієнтації та статі, обговорити ситуацію на Близькому Сході та питання протидії торгівлі людьми.

В ході сесії планується обрання нового Президента ПАРЄ, нового голови Політичного комітету ПАРЄ, а також нового співдоповідача ПАРЄ по Україні замість Сабіне ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР, яка отримала посаду міністра юстиції в німецькому уряді.