Україна залишилася без посади віце-президента ПАРЄ

Страсбург. 25 січня. УНІАН. Україна залишилася без посади віце-президента Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) через суперечки у складі парламентської делегації.

Про це повідомила власному кореспонденту УНІАН член делегації ПАРЄ Ольга ГЕРАСИМ’ЮК.

“Ця квота (віце-президента ПАРЄ – УНІАН) лишається за Україною, тільки повинні в законній спосіб обрати таку кандидатуру”, - сказала вона.

Український депутат зазначила, що відповідно до Положення про делегацію, яке створено на основі Регламенту ПАРЄ, щоразу перед відкриттям сесії Асамблеї делегації має проводити збори, на яких обирати своє керівництво, розподіляти членів делегації по комітетах ПАРЄ, визначатися щодо кандидатури на посаду віце-президента ПАРЄ тощо. При цьому, за словами О.ГЕРАСИМ’ЮК, за останні три роки таких зборів не було проведено жодного разу.

“Положення дає нам можливість самостійно обирати спосіб голосування. Ми обрали опитування, зібрали більшість голосів за те, щоб голову (депутата Івана ПОПЕСКУ – УНІАН) усунути з посади, про що ми повідомили Бюро ПАРЄ, яке розглядало його ж подання на висунення його на посаду віце-президента”, - сказала український депутат.

Вона зазначила, що в ході опитування за таке рішення було зібрано 13 голосів з 24-х членів української делегації (12 основних членів та 12 заступників – УНІАН).

“Тепер ми після повернення додому маємо домогтися зборів делегації, при цьому бажано домогтися, щоб був кворум”, - сказала О.ГЕРАСИМ’ЮК.