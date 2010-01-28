Україна і Молдова починають демаркацію кордону

Київ. 28 січня. УНІАН. Завтра міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО візьме участь в урочистій церемонії встановлення першого проміжного прикордонного знаку на центральній (придністровській) ділянці українсько-молдавського кордону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, 29 січня відповідно до досягнутих домовленостей у селі Велика Кісниця (Ямпільський район, Вінницька область) за участі П.ПОРОШЕНКА та віце-прем’єр-міністра, міністра закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Юрій ЛЯНКЕ відбудеться урочиста церемонія встановлення першого проміжного прикордонного знака на центральній (придністровській) ділянці українсько-молдавського державного кордону, яка розпочне процес завершального етапу облаштування та договірно-правового оформлення (демаркації) українсько-молдавського державного кордону.

Передбачається, що у зазначеному заході також візьмуть участь глава Дипломатичної місії в Україні головуючої в ЄС Іспанії, високі посадові особи Представництва ЄС в Україні та місії EUBAM (Місії Єврокомісії з надання допомоги в питаннях кордону Україні та Республіці Молдова), а також представники місцевих органів влади та ЗМІ.

У рамках зазначеної урочистої церемонії передбачається підписання Плану консультацій між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова на 2010 рік.