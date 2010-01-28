Порошенко зустрівся с шефом дипломатії ЄС

Київ. 28 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО обговорив з Високим представником ЄС із питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН хід підготовки до другого туру президентських виборів в Україні, який відбудеться 7 лютого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, зустріч дипломатів відбулася у рамках Міжнародної конференції щодо Афганістану, яка відбувається у Лондоні.

Сторони погодились, що проведення демократичних і справедливих виборів прискорить процес наближення України до ЄС. Високий представник ЄС підтвердила, що розбудова відносин з Україною буде одним з пріоритетів її зовнішньополітичної діяльності на цій посаді.

Також П.ПОРОШЕНКО і К.ЕШТОН дійшли згоди, що ключовим завданням відносин Україна-ЄС на ближчу перспективу має стати укладення Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі, а також галузева інтеграція України до ЄС.

Окрему увагу сторони приділили питанням врегулювання у ”гарячих точках” як в регіоні безпосереднього сусідства, так і в Афганістані. У цьому контексті К.ЕШТОН висловила задоволення участю України у стабілізаційних процесах на території Афганістану, а також активною позицією України на Лондонській конференції.

П.ПОРОШЕНКО запросив К.ЕШТОН відвідати з візитом Україну. У відповідь співрозмовниця підтвердила готовність здійснити цей візит вже ближчим часом.